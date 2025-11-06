鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-06 18:26

總統賴清德今 (6) 日出息「台灣機械工業同業公會 80 周年酒會」，賴清德除了感謝機械公會 80 年來推動台灣經濟發展，對機械產業受美國對等關稅帶來的衝擊。他重申，政府將持續努力與美國達成協議，爭取關稅調降、不疊加，232 國安調查條款爭取到優惠待遇，也提及政府在 2030 要將國防預算提高至 GDP 5%，呼籲在場業者「工業報國」，響應政府投入國防自主工業。

賴清德：「工業報國」機會來了! 呼籲機械業者投入國防自主產業。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

賴清德致詞時，也代表國家感謝機械公會會員在 80 年為台灣寫下無數經濟貢獻，這 80 年來業者共同來擦亮台灣的基礎工業招牌，讓人民走路都有風，包括今日 8 位受獎廠商代表，年資都超過 40 年，還有獲得終身貢獻獎的沈榮津資政，一路從工業局長、經濟部長、行政院副院長到現任總統赴資政職務都持續一路為台灣工業發展努力。

賴清德也提及，過去這一年來，台灣產業受美國關稅影響，面對供應鏈重整也讓機械業承受很大壓力，因此今年 4 月關稅公告後，他就到台中和機械業座談 ，了解業者狀況，接下來會努力和美國談判，希望關稅不調漲、不疊加，232 條款希望爭取最優待遇，和鄰國比能更有競爭力。

賴清德也指出，政府目標在 2030 年前將國防預算提高至 GDP 5%，除了要對外進行軍事採購，還同步推動國防工業、國防自主，是否能成功就看現場機械產業的參與度，他個人期待台灣的機械業運用智慧化發展後，也響應政府投入「工業報國」的行列中。

賴清德表示，對川普要讓美國再度工業化、再度偉大，就應該和現場機械產業的英雄共同努力，政府不但提供業界補助，機械公會更與其他產業公會，成立機器人聯盟，推動 AI 運用及機器人發展，也是政府努力的方向。