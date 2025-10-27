賴清德重申：美關稅談判秉持4大原則爭取調降、不疊加及232最惠國待遇

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-27 18:01

總統賴清德今 (27) 日出席「國家磐石獎暨海外台商磐石獎頒獎典禮」，除了肯定中小企業及台商促進經濟成長，讓台灣經濟繁榮。針對國人關心的美台對等關稅進度，強調將秉持國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全 4 大原則，並持續爭取最好條件，也希望將暫行稅率 20% 再調降、不疊加，也將爭取《232 條款》稅率獲得最惠國待遇，後續盡速有具體成果。

總統賴清德今(27)日出席活動時表示，對美關稅談判維持調降、不疊加 希望盡速有成果向國人報告。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，「國家磐石獎」是中小企業最高榮譽，「海外台商磐石獎」則是卓越台商的象徵，所有得獎者的成就是實力、韌性與遠見的最佳表現，他代表政府及全體國人表達最誠摯祝福。他也提及，中小企業是台灣經濟的骨幹、社會安定的磐石，因為台商的努力，讓台灣持續走向世界，本屆「國家磐石獎」得主涵蓋智慧農業、保健食品、金屬製品、電子零組件與半導體設備，展現智慧化整合的能力；而「海外台商磐石獎」得主則從航太、醫療、建築到金融領域，展現全球布局的能量。

面對國際經濟挑戰，賴清德表示，政府一定全力協助中小微企業升級轉型、共度難關，除了推動 930 億元「關稅影響支持方案」，今 (2025) 年初「中小微企業多元振興發展計畫」也正式啟動，共投入新台幣 116 億元，以「數位轉型、淨零轉型、通路發展」2 大策略，搭配培訓補助、普惠金融貸款、租稅優惠以及信保機制等措施，協助企業強化經營體質，提升國際競爭力。

賴清德同時指出，經濟部於本 (10) 月啟動「產業競爭力輔導團」，這是「韌性特別預算案」通過後的重要措施，將整合跨部會、法人與公協會資源，打造「一條龍服務流程」，預計 2 年內輔導超過 14 萬家次企業，讓企業「資金不中斷、訂單不中斷、人才與技術持續升級」，也帶動產業全面轉型。