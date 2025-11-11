國產Q3純益年增19% 前三季EPS 2.45元
鉅亨網記者彭昱文 台北
混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (11) 日公告第三季財報，稅後純益 10.23 億元，持穩上季水準、年增 18.9%，每股純益 0.87 元；累計前三季稅後純益 28.85 億元，年減 20%、每股純益 2.45 元。
國產表示，國產表示，AI 熱潮需求，全台科技大建設規模不斷拉大，加上政府繼 AI 新十大建設之後，又提出大南方新矽谷計畫，都推升營建產業需求，而接下來將進入混凝土出貨旺季，可望持續帶動營運表現。
國產第三季營收 55.49 億元，年增 3.4%、毛利率 29.2%，年增 4.65 個百分點、營業務利益 13.35 億元，年增 22.1%、營業利益率 24.07%，年增 4.2 個百分點。
累計國產前三季營收 167.92 億元，年增 4.8%、毛利率 27.3%，年增 1.67 個百分點、營業利益 37.65 億元，年增 13.1%、營業利益率 22.42%，年增 1.65 個百分點。
國產 10 月營收 17.72 億元，雖然北部地區受到連月雨勢影響混凝土出貨，但受惠全台營建需求強勁下，營收與去年同期呈現持平現象；累計前 10 月營收 185.65 億元、年增 4.24%，續創史上同期新高紀錄。
