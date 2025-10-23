鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-23 17:10

根據 Counterpoint Research 初步資料，2025 年第三季全球 PC 出貨量年增 8.1%。此次成長主要受到兩大因素推動，首先是微軟 (MSFT-US) 將於 2025 年 10 月正式終止對 Windows 10 的支援，以及美國進口關稅政策變動所引發的策略性庫存調整。

研調：全球PC出貨量Q3年增8.1% 華碩消費型筆電挹注季增22%位居第五。(圖：shutterstock)

Windows 10 支援終止成為產業汰換週期啟動的關鍵契機，促使企業與消費者在期限前加速更換老舊系統。目前全球約有 40% 的 PC 裝置仍運行 Windows 10，這波換機潮預期將成為未來數年推動 PC 市場持續成長的主要動能。

主要廠商普遍受惠於這波汰換週期，數家廠商展現雙位數年增幅，l Lenovo（聯想）：持續穩居全球市場龍頭，第三季出貨量年增 17.4%，為前六大品牌中增幅最高，顯示其在企業與消費市場的雙重優勢。

蘋果 (AAPL-US) 受惠於新款 MacBook 的強勁銷售與企業採用增加，出貨量年增 14.9%，持續提升其高階市場的競爭力，排居第四；第五名則是華碩 (2357-TW)：季度出貨量大增 22.5%，年增 14.1%，主要受消費型筆電需求回升及產品組合優化帶動。

Counterpoint Research 指出，這五大品牌合計市佔已接近全球 PC 市場的四分之三，顯示高階市場持續集中，而中小品牌出貨量則持平或下滑。

Counterpoint Research 資深分析師 Minsoo Kang 表示，目前市場的成長主要受到作業系統汰換帶動，但隨著 AI PC 的崛起，整個產業正邁向更深層次的轉型。不過，這股 AI PC 的成長動能尚未完全反映在 2025 年第三季的數據中。

Counterpoint Research 預期，AI PC 出貨量將自 2026 年起明顯加速，主要受到新一代專為裝置端 AI 設計的處理器商用化推動，包括 Qualcomm 推出的 Elite X2 晶片、Intel 的 Panther Lake 架構，以及 NVIDIA 與多家合作夥伴共同研發的 AI 晶片。