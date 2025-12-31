〈2025封關〉記憶體史詩級缺貨 NB股叫苦！微星、宏碁年跌逾3成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-31 17:49

台股 2025 年封關收市，儘管 AI 伺服器題材貫穿全年，但 PC 品牌廠卻因關鍵零組件記憶體面臨史詩級缺貨與漲價潮，導致獲利前景蒙塵。受到記憶體產能遭 AI 伺服器排擠影響，PC 品牌大廠在成本高漲與定價轉嫁困難的雙重夾擊下，股價表現呈現弱勢。

記憶體史詩級缺貨 NB股叫苦！微星、宏碁年跌逾3成。(圖：shutterstock)

截至今日收盤統計，2025 年 PC 族群股價修正幅度驚人，微星 (2377-TW) 全年股價跌幅達 47.6%，收在 96.1 元；宏碁 (2353-TW) 亦難敵賣壓，年度跌幅達 33.7%，收盤價為 26.4 元；華碩 (2357-TW) 跌約 11%，技嘉 (2376-TW) 跌約 8%。其中華碩、技嘉雖有 AI PC 題材護體，但同樣面臨記憶體成本暴增的結構性挑戰，市場資金明顯從消費性電子撤出，轉向更上游的半導體與伺服器供應鏈。

造成此波 PC 產業逆風的主因，在於大型雲端服務商積極建置 AI 基礎設施，導致 DRAM 原廠將產能大規模轉移至高毛利的 HBM 與高密度 DDR5。IDC 報告分析指出，這並非傳統的景氣循環，而是矽晶圓產能的策略性重配置，消費性電子的記憶體供給因此遭受嚴重排擠。

研調機構 TrendForce 最新報告也示警，受制於記憶體價格飆漲壓縮獲利空間，已下修 2026 年全球筆電出貨預估，年減幅恐擴大至 5.4%。若明年第二季前記憶體價格未見回落，且品牌端無法順利調漲售價，全年出貨量年減幅甚至可能達到 10.1% 的悲觀情境。

面對記憶體被形容為三十年來最嚴重的缺貨潮，華碩 30 日已向客戶公告，將於 2026 年 1/5 對部分產品組合進行策略性價格調整；技嘉則坦言記憶體漲價已成產業共同難題，勢必將墊高系統成本，未來可能影響產品毛利率表現，並衝擊消費者購機意願；宏碁則提到，將於 2026 年第一季漲價。

市場原先寄望 Windows 10 停止支援帶來的換機潮，以及 AI PC 新品能刺激買氣，如今卻顯得格外諷刺。由於微軟 Copilot+ PC 對記憶體規格要求極高，至少需搭載 16GB 以上容量，這反而加劇了對稀缺記憶體資源的爭奪，導致 AI PC 被迫漲價，被市場視為變相向消費者徵收「附加稅」。