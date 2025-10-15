〈OCP峰會〉華碩亮相全新B300伺服器 GB300同步出貨挹注下半年動能

‌



此外，華碩也展示以 NVIDIA Blackwell 架構打造的 ASUS AI 工廠（ASUS AI Factory），其整合頂尖硬體、軟體平台與專業服務，確保 AI 工作負載從邊緣裝置部署到大規模 AI 超級運算環境，支援生成式 AI、自然語言處理和預測性分析等多元應用，是全方位的端對端解決方案；搭配華碩伺服器、機架式 AI POD，還可降低建置複雜性、提升營運效率。

華碩同步亮相 AMD EPYC™ 9005 處理器的系列伺服器，包括：完全相容 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell GPU 的 ASUS ESC8000A-E13X，兼具超低延遲和高頻寬連線；為 HPC、EDA 和雲端運算而生的 RS520QA-E13，不僅每個節點皆能支援多達 20 個 DIMM 插槽，亦擁有先進的 CXL 記憶體擴充、PCIe® 5.0 和 OCP 3.0，執行高負載作業更事半功倍；而昨日才正式在台上市的全新 Ascent GX10 桌上型 AI 超級電腦亦入列其中。