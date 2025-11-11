〈華碩法說〉Q3每股盈餘14.2元 Q4逢產品轉換期業績將季減

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-11 18:58

華碩 (2357-TW) 電腦今 (11) 日下午舉行法說會，也公告自結第 3 季財報及未來展望。華碩第 3 季稅後純益為 105.56 億元、季增 8%、年減 16%，每股稅後純益為 14.2 元，展望今年第 4 季，華碩表示，因進入傳統淡季及轉換期，加上 AI PC 換機潮估在明 (2026) 年上半年，PC 業務估營收季減 10-15%，伺服器及零組件雖也會出現季減、但年增將達 40-50%。

華碩Q3每股盈餘14.2元 Q4逢產品轉換期業績將季減。(圖：shutterstock)

據華碩公告，第 3 季受惠季底出貨高峰，加上伺服器業績單季年增為 100% 帶來強勁動能，單季營業利益為 84.29 億元、季增 41%，年減 24%；毛利率為 12.9% 與上季相仿，年減則約 4.2 個百分比；營益率 4.4%，季增 1 個百分點、年減 2.7 個百分比。

‌



華碩共同執行長胡書賓指出，華碩第 3 季在遊戲、消費與企業客戶三大領域繳出不錯的成績單，且第 3 季伺服器受惠於美國客戶基建需求強勁，業績成長達到 100%，單季營業利益率已提前回升至 4%-5%，華碩未來會以 4%-5% 營益率做為每個年度追求的營運目標。

胡書賓表示，觀察第 4 季一向是華碩傳統淡季，但今年因受到川普關稅影響、總體經濟不確定下，與往年情況大不同，造成客戶提前拉貨，也影響第 4 季的出貨信心，預估業績將呈現略減，加上電競相關產品在上半年已啟動新的周期，目前 AI PC 的換機潮雖有出現，因為產品在軟體面還跟不上硬體，預期 AI PC 目前仍為轉換期，明 (2026) 年上半年才會啟動換機潮。

在第 3 季伺服器貢獻部分，華碩表示，之前預估僅 10-15%，但這段時間由於 AI 伺服器市場很熱，業績數字大為增長較去年翻倍，帶動整體伺服器占比已接近 20%，其中更有 8 成為 AI 伺服器。