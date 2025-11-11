駿吉-KY：DDR4產品獲訂單及預付款 明年首季啟動出貨

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-11 16:57

工業槍釘大廠駿吉 - KY(1591-TW) 在由新經營團隊入主後，除尋求振興本業之外，並積極跨入資訊電子產業，駿吉 - KY 今 (11) 日宣布，子公司駿吉科技完成 DDR4 1Gb x8 與 512Mb x16 產品開發並，已接獲客戶預付款，預計自 2026 年第一季度起陸續啟動交貨。

駿吉-KY董事長胡德立。(鉅亨網記者張欽發攝)

駿吉 - KY 發言人陳志德指出，DDR4 產品取得實際訂單與預付款，是對公司整體技術實力、產品可靠度、交期信賴度的肯定，未來將與策略客戶緊密合作，創造更穩健的成長動能。至於實際訂單的貢獻度，將視客戶出貨時程與市場需求變化而定。

駿吉 - KY 曾是東南亞最大的槍釘製造商，新團隊入主後，重新振興本業傳出好消息。董事長胡德立指出，將攜手馬來西亞槍釘公司創始人江文洲，積極找回原本的訂單，近期並取得美國重要客戶標案，未來將分批出貨。

駿吉 - KY 累計 2025 年 1-10 月營收 9274 萬元，年減 46.68%。從下半年營運趨勢來看，營收年減程度已緩步收斂。胡德立強調，槍釘與半導體並進，希望公司逐步脫胎換骨。