華碩ROG Xbox Ally在台預購三天熱銷破千台 黑白雙色齊發搶攻掌機市場
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌華碩 (2357-TW) 旗下電競品牌 ROG 玩家共和國與 微軟 Xbox 跨界合作的聯名電競掌機 ROG Xbox Ally 系列今 (16) 日正式上市，市場反應熱烈，ROG Xbox Ally 預購三天已熱銷破千台，並多次登上熱搜關鍵字。
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔感謝玩家的熱烈支持，並表示 ROG Xbox Ally 結合了 Xbox 與 Windows PC 雙平台的遊戲優勢與彈性，重新定義了行動電競新標準，已於 10 月 16 日正式開賣，並在逾 30 個市場同步開賣。
ROG Xbox Ally 系列皆內建 Windows 11 作業系統，可暢玩 Xbox Game Pass 及各大平台遊戲，並搭載全螢幕 Xbox UI 介面，提供直覺操作的一鍵啟動戰局體驗。機身設計符合人體工學，擁有與 XBOX 控制器相同的舒適握感。
華碩共同執行長許先越日前表示，這次與微軟的合作將顯著貢獻下半年的營收，成為電競業務增長的重要推動力，法人看好 ROG Xbox Ally 推出，將為華碩第 4 季電競業務增添新動能。
