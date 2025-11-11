鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-11 15:50

美股周一 (10 日) 大幅走高，市場對美國有望結束史上最長政府停擺的樂觀情緒主導反彈行情，但在聯邦政府員工欠薪、航班取消等停擺負面影響持續發酵之際，臨時撥款方案尚未最終敲定，加上連串經濟數據將陸續公布，美股恐面臨壓力。

政府重啟助漲美股！分析師：別高興太早！三大風險逼近 債市又靜得讓人慌（圖：Shutterstock）

‌



富國銀行投資研究所全球股票主管 Sameer Samana 分析指出，市場如釋重負主因在於政府停擺的不確定性可望消除。

Samana 說：「政府重啟將減少經濟數據中的『迷霧』，有望為聯準會 12 月第三次降息鋪路。」

此外，企業近期調整員工規模的動作也被視為積極信號。在疫情後囤積勞動力後，企業開始優化人力成本，只要不出現大規模裁員，對企業利潤反而是利多。

不過，市場仍存隱憂。投資人已連續 2 個月未收到勞工統計局非農業就業報告，私人數據成為觀察經濟的關鍵，但美債市場卻異常平靜。10 年期美債殖利率維持在 4.12%，本月基本持平。

Brandywine Global 固定收益經理 Jack McIntyre 說：「數據將一團糟，我們不確定何時能拿到、品質如何。」Dakota Wealth 高級投資組合經理 Robert Pavlik 則擔憂，市場可能低估了裁員潮的廣度。

科技股方面，儘管高估值擔憂未消，此前拋售潮已讓 AI 概念股降溫。Pavlik 稱，部分 AI 股回檔為散戶進場開啟空間，並指年終行情樂觀。

美國財富管理公司 Certuity 首席投資長 Scott Welch 提醒，市場正接受「大型科技股雖優秀但極貴」的現實，AI 股需從「燒錢」轉向「兌現收益」。他建議投資人保持多元化，避免過度押注少數科技巨頭。畢竟，光是 10 檔科技股就佔標普 500 市值近 40%，單一個股重挫可能拖累整體組合。