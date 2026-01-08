〈台幣〉等待美非農就業數據 成交量增小貶4.9分至31.57元
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (8) 日全日處在貶值態勢，終場收在 31.57 元、貶值 4.9 分，台北外匯經紀公司成交值再擴大至 15.89 億美元。
新台幣以 31.535 元、貶值 1.4 分開出後，逐漸擴大貶勢，最低來到 31.62 元，午盤後略收斂，終場收在 31.57 元，全日高低價差 8.5 分。
觀察主要亞幣，以日元和人民幣較為強勁，均升值 0.15% 上下，反觀泰銖貶值逾 0.4%，新台幣收貶 0.16%，韓元貶 0.15% 上下，星元也貶 0.1%，而美元指數約彈升 0.05%。
統一投顧指出，儘管市場關注本周將公布的非農就業數據，以及美國和丹麥即將就格陵蘭島議題進行會談，不過，俄烏停戰可望有突破進展，且關稅戰影響持續淡化，通膨回落增添聯準會降息空間，再加上聯準會主席有鴿派人選、持續放鬆政府監管等，均有利市場資金活絡。
延伸閱讀
- 美國就業市場回穩？去年12月小非農新增就業人數轉正
- 非農就業報告對美債影響料大於委內瑞拉 投資人該關注什麼？
- 台股爆出天量 外資反手賣超298億元 拿天價台積電開刀甩賣2.6萬張
- 彭金隆曝外資持股近5成「賣超台股卻未撤資」 AI泡沫有應變劇本
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇