〈台幣〉等待美非農就業數據 成交量增小貶4.9分至31.57元

鉅亨網記者王莞甯 台北

新台幣今 (8) 日全日處在貶值態勢，終場收在 31.57 元、貶值 4.9 分，台北外匯經紀公司成交值再擴大至 15.89 億美元。

cover image of news article
新台幣終場收在31.57元、貶值4.9分。(鉅亨網資料照)

新台幣以 31.535 元、貶值 1.4 分開出後，逐漸擴大貶勢，最低來到 31.62 元，午盤後略收斂，終場收在 31.57 元，全日高低價差 8.5 分。


觀察主要亞幣，以日元人民幣較為強勁，均升值 0.15% 上下，反觀泰銖貶值逾 0.4%，新台幣收貶 0.16%，韓元貶 0.15% 上下，星元也貶 0.1%，而美元指數約彈升 0.05%。

統一投顧指出，儘管市場關注本周將公布的非農就業數據，以及美國和丹麥即將就格陵蘭島議題進行會談，不過，俄烏停戰可望有突破進展，且關稅戰影響持續淡化，通膨回落增添聯準會降息空間，再加上聯準會主席有鴿派人選、持續放鬆政府監管等，均有利市場資金活絡。


外資台幣美元非農美股匯市聯準會

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數98.7970.11%
美元/台幣31.570+0.16%
日元/美元0.0064+0.00%
人民幣/美元0.1432+0.14%
泰銖/美元0.0317-0.63%
韓元/美元0.0007+0.00%

