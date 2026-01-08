〈台幣〉等待美非農就業數據 成交量增小貶4.9分至31.57元

新台幣 今 (8) 日全日處在貶值態勢，終場收在 31.57 元、貶值 4.9 分，台北外匯經紀公司成交值再擴大至 15.89 億美元。

觀察主要亞幣，以 日元 和 人民幣 較為強勁，均升值 0.15% 上下，反觀 泰銖 貶值逾 0.4%， 新台幣 收貶 0.16%， 韓元 貶 0.15% 上下，星元也貶 0.1%，而 美元指數 約彈升 0.05%。

統一投顧指出，儘管市場關注本周將公布的非農就業數據，以及美國和丹麥即將就格陵蘭島議題進行會談，不過，俄烏停戰可望有突破進展，且關稅戰影響持續淡化，通膨回落增添聯準會降息空間，再加上聯準會主席有鴿派人選、持續放鬆政府監管等，均有利市場資金活絡。