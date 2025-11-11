鉅亨網編輯林羿君 2025-11-11 18:00

巴菲特 10 日在最後一封致股東信中，企圖消除投資人對他即將退休的擔憂。

為何巴菲特暫時不會出售波克夏持股？(圖:shutterstock)

他在信中表示，將持續保留「大量」的波克夏 (A)(BRK.A-US) (BRK.A-US)A 類股票，直到市場對他的繼任者阿貝爾（Greg Abel）感到放心為止。如同他與已故夥伴芒格「長久以來所享有的那樣」。巴菲特同時在周一將 1,800 股 A 類股（約 13 億美元）轉換為 B 類股，並捐贈給四個由家族經營的基金會。

‌



他的這些動作相當重要。巴菲特領導波克夏長達 60 年，某種程度上他已與這家市值 1 兆美元的企業集團劃上等號。隨著他即將卸任，一些投資人開始思考，他們真正看重的究竟是波克夏旗下龐大的事業與投資組合，還是這位傳奇領袖本人。

巴菲特還表示，他計畫加快將其 1490 億美元的遺產，捐贈給他 3 個子女的基金會的步伐。會這麼做一方面是因為他的子女年紀也不小，一方面是希望可以確保他們在被其他受託人取代之前處理好這筆財產，並強調加快向子女基金會捐贈的步伐，絕不反映他對波克夏海瑟威前景的看法有任何改變。

巴菲特將於年底完成權力交接，相信阿貝爾能很快地和股東建立這種信任，稱他的子女和波克夏的董事已經 100% 支持阿貝爾。