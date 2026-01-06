2026/1 美股重磅數據全攻略：CPI、非農、FOMC、PCE 公布時程總整理
1 月份不可不知的美股財經大事
01/01 - 元旦假期，美股休市
01/05 - 23:00 美國 12 月 ISM 製造業 PMI
- 重點：ISM 製造業 PMI 用來衡量美國製造業景氣擴張 / 收縮（常見解讀門檻為 50）。市場通常同時關注新訂單、就業、價格支付等分項，因為會連動對景氣與通膨的判斷。
01/06 ~ 01/09 CES 2026 美國國際消費電子展
- 重點：CES 是年度大型科技展，市場通常聚焦：AI PC / 裝置端 AI 路線與新品節奏、車用 / 機器人 / 智慧家居落地展示、供應鏈（半導體、零組件、面板、記憶體）對新規格的受惠方向。
01/06 - 05:00 英偉達 CEO 黃仁勳演講
01/07 - 21:15 美國 12 月 ADP 就業人數
- 重點：ADP 用於觀察民間就業變化，常被視為非農前的參考之一；市場多用來修正對勞動市場熱度 / 降溫的即時感受，但不等同官方非農。
01/07 - 23:00 美國 12 月 ISM 非製造業 PMI
- 重點：非製造業（服務業）占美國經濟比重高，市場通常重點看：商業活動 / 新訂單（需求強弱）、價格支付（服務通膨黏著度）、就業（對非農與薪資壓力的提示）。
01/09 - 21:30 美國 12 月 非農就業人口
01/09 - 21:30 美國 12 月 失業率
- 重點：非農與失業率是聯準會政策預期的核心輸入。市場通常同步關注：新增就業是否加速 / 降溫、失業率方向、薪資與工時等細項對通膨的含意。
01/13 - 美股財報季開始，摩根大通、紐約梅隆銀行
01/13 - 21:30 美國 12 月 CPI
- 重點：CPI 是通膨定價的關鍵數據；市場常重點看：核心 CPI（扣除食品與能源）、服務通膨（尤其與居住 / 租金相關項目）、數據公布後對利率路徑與股債估值的再定價。
01/14 - 21:30 美國 11 月 零售銷售月率
- 重點：零售銷售反映消費動能，市場常用來判斷：消費是否支撐經濟成長，可選消費 / 必需消費的相對強弱（延伸到零售、電商、品牌、運輸等族群）。
