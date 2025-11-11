定穎規劃2026年資本支出達75億元 以擴充泰國產能爲主

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-11 10:41

PCB 及被動元件族群仍是今 (11) 日集中市場盤面焦點，PCB 廠定穎 (3715-TW) 並高掛漲停 111.5 元，有逾 1 萬張掛漲停價買不到，定穎則規劃持續擴充在泰國的產能，預計 2026 年的資本支出並達 75 億元。

定穎董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

定穎預估泰國廠在完成進一步的擴充之後，每年將增加逾 60 億元的產值。

定穎 9 月營收以 17.47 億元創新高，同時，2025 年單季營收逐季成長，第三季營收也以 48.29 億元改寫新高，預計 13 日公布最新獲利資訊，而 10 月定穎營收爲 17.1 億元，月減 2.12%，年增 21.52%，1-10 月營收 157.24 億元，年增 7.38%。

定穎在先前法說會中指出，2025 年第三季的主要成長動能延續儲存裝置中的 DDR5 基板，需求依舊強勁。

定穎目前擁有湖北黃石、江蘇昆山及泰國三大生產基地，年產能 345 萬平方呎，生產的 PCB 應用包括汽車電子、儲存、AI 伺服器加速卡及消費性電子產品。同時，由定穎中國大陸子公司超穎電子轉投資的泰國廠，今年已進入量產目前的產能利用率約 60%，且泰國廠的虧損正逐步收歛之中。

