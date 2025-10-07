search icon



定穎9月營收17.47億元創新高年增9.93% Q3同創高

鉅亨網記者張欽發 台北


PCB 廠定穎 (3715-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，9 月營收以 17.47 億元創新高，月增 9.6%，年增 9.93%，同時，2025 年單季營收逐季成長，第三季營收也以 48.29 億元改寫新高，季增 4.37%，年增 1.72%。

cover image of news article
定穎董事長黃銘宏。(圖：定穎提供)

定穎累計 2025 年 1-9 月營收 140.14 億元，年增 6.6%。


定穎在先前法說會中指出，2025 年第三季的主要成長動能延續儲存裝置中的 DDR5 基板，需求依舊強勁。

定穎 2025 年上半年營收 91.85 億元，毛利率 20.24%，稅後純益 5.24 億元，每股純益 1.89 元。

超穎生產的 PCB 應用包括汽車電子、儲存、AI 伺服器加速卡及消費性電子產品。同時，由定穎中國大陸子公司超穎電子轉投資的泰國廠，今年已進入量產，且泰國廠的虧損正逐步收歛之中。

定穎今天走勢價量齊揚，收盤上漲 4 元或 4.28%，以 97.5 元作收，成交量放大到 6.18 萬張 。

