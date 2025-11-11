營收速報 - 2025年11月11日台股中小型公司10月營收一覽（新增1070家）
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月11日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2025家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|寶泰生醫-生技醫療業
|179萬
|59700.0%
|理銘-建材營造業
|9,571萬
|42439.1%
|竟天-生技醫療業
|70萬
|6870.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|斯其大-其他電子業
|8,964萬
|24731.3%
|東華-紡織纖維
|62萬
|3333.3%
|三圓-建材營造業
|3.03億
|3227.9%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2025家。其中營收年增大於 25％有442家，年增小於-20％有375家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|147家
|介於10～50億
|>= 0%
|258家
|介於10～50億
|< 0%
|214家
|介於10～50億
|<= -20%
|238家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|295家
|小於10億
|>= 0%
|415家
|小於10億
|< 0%
|318家
|小於10億
|<= -20%
|238家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|寶泰生醫-生技醫療業
|179萬
|59700.0%
|理銘-建材營造業
|9,571萬
|42439.1%
|致和證-金融保險業
|4.65億
|24652.3%
|華固-建材營造業
|14.41億
|12003.2%
|宏普-建材營造業
|29.08億
|9196.0%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|斯其大-其他電子業
|8,964萬
|24731.3%
|智通聯網-通信網路業
|5,008萬
|15307.7%
|東華-紡織纖維
|62萬
|3333.3%
|三圓-建材營造業
|3.03億
|3227.9%
|三地開發-建材營造業
|5.10億
|2528.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
