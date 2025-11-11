search icon



營收速報 - 2025年11月11日台股中小型公司10月營收一覽（新增1070家）

鉅亨網新聞中心


本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月11日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2025家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
寶泰生醫-生技醫療業 179萬 59700.0%
理銘-建材營造業 9,571萬 42439.1%
竟天-生技醫療業 70萬 6870.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
斯其大-其他電子業 8,964萬 24731.3%
東華-紡織纖維 62萬 3333.3%
三圓-建材營造業 3.03億 3227.9%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2025家。其中營收年增大於 25％有442家，年增小於-20％有375家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 147家
介於10～50億 >= 0% 258家
介於10～50億 < 0% 214家
介於10～50億 <= -20% 238家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 295家
小於10億 >= 0% 415家
小於10億 < 0% 318家
小於10億 <= -20% 238家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
寶泰生醫-生技醫療業 179萬 59700.0%
理銘-建材營造業 9,571萬 42439.1%
致和證-金融保險業 4.65億 24652.3%
華固-建材營造業 14.41億 12003.2%
宏普-建材營造業 29.08億 9196.0%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
斯其大-其他電子業 8,964萬 24731.3%
智通聯網-通信網路業 5,008萬 15307.7%
東華-紡織纖維 62萬 3333.3%
三圓-建材營造業 3.03億 3227.9%
三地開發-建材營造業 5.10億 2528.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

