PCB廠T+A雙掛牌再增一家 定穎旗下超穎10月底上海A股IPO

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-15 19:36

繼臻鼎 - KY(4958-TW) 以旗下子公司鵬鼎在深圳掛牌之後，定穎 (3715-TW) 旗下子公司超穎電子上市申請案在獲上海證券交易所上市審核委員會通過，預計在 10 月底上市掛牌，將成另一家兩岸雙掛牌 T+A 的 PCB 廠。

定穎董事長黃銘宏。(圖：定穎提供)

超穎電子原實收資本額人民幣 3.845 億元，經上市前現金增資後實收資本額人民幣 4.37 億元。定穎對超穎的間接持股比率 97.8541% 降至 86.0989%。

超穎電子預計在 10 月底在上海 A 股上市掛牌，上市前預計以每股人民幣 17.08 元發行新股 5250 萬股，預計募集人民幣 8.967 萬元 (折合新台幣 38.46 億元)，並於 10 月底上市 IPO，超穎上市前籌資主要爲增設湖北黃石 P2 廠 HDI 產能，完成後將增加每月 230 萬呎新產能。

超穎電子目前擁有湖北黃石、江蘇昆山及泰國三大生產基地，年產能 345 萬平方呎；以 2024 年全年業績來看，超穎電子全年營收新台幣 135.69 億元，稅後純益達新台幣 11.96 億元。而 2025 年 1-9 月超穎電子營收爲 106.8 億元，年增 7.47%。

超穎電子生產的 PCB 應用包括汽車電子、儲存、AI 伺服器加速卡及消費性電子產品。超穎電子在泰國投資的 PCB 廠己開始量產，超穎電子泰國原設計產能爲每月 50 萬呎，目前就可能利用率約 8 成，預計因應客戶需求，還有持續擴充的規劃。

臻鼎 - KY 在 2018 年透過旗下鵬鼎在中國掛牌，而定穎轉投資的超穎電子則是在 2023 年 12 月 31 日向上海證交所提出 IPO 申請作業。

而在台上市的定穎最新營收資訊，9 月營收以 17.47 億元創新高，月增 9.6%，年增 9.93%，同時，2025 年單季營收逐季成長，第三季營收也以 48.29 億元改寫新高，季增 4.37%，年增 1.72%。法人估第四季營收將與第三季相當。