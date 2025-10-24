定穎旗下超穎今A股IPO 飆漲到觸發熔斷 市值衝高到1323億元超越母公司

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-24 14:04

‌



繼臻鼎 - KY(4958-TW) 以旗下子公司鵬鼎在深圳掛牌之後，定穎 (3715-TW) 旗下子公司超穎電子在今 (24) 日以每股人民幣 17.08 元 A 股上市掛牌，早盤超穎以 70.1 元人民幣開出，同時早盤並因股價衝高，較開盤上漲逾 30%，一度觸發臨時停牌。

定穎董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

定穎旗下超穎今天的在上海 A 股 IPO，成另一家兩岸雙掛牌 T+A 的重要 PCB 廠，超穎早盤以 70.1 元人民幣開出，且超穎在盤中股價一度達 99.77 元，開盤價較承銷價大漲 3.1 倍，推升市值衝高，換算新台幣達 1332 億元，，也超越母公司定穎 23 日在台股收盤價 90.7 元的市值 251.87 億元。

超穎電子原實收資本額人民幣 3.845 億元，經上市前現金增資後實收資本額人民幣 4.37 億元。定穎對超穎的間接持股比率 97.8541% 降至 86.0989%。

超穎電子目前擁有湖北黃石、江蘇昆山及泰國三大生產基地，年產能 345 萬平方呎；以 2024 年全年業績來看，超穎電子全年營收新台幣 135.69 億元，稅後純益達新台幣 11.96 億元。而 2025 年 1-9 月超穎電子營收爲 106.8 億元，年增 7.47%。

超穎電子生產的 PCB 應用包括汽車電子、儲存、AI 伺服器加速卡及消費性電子產品。超穎電子在泰國投資的 PCB 廠己開始量產，超穎電子泰國原設計產能爲每月 50 萬呎，目前就可能利用率約 8 成，預計因應客戶需求，還有持續擴充的規劃。

臻鼎 - KY 在 2018 年透過旗下鵬鼎在中國掛牌，而定穎轉投資的超穎電子則是在 2023 年 12 月 31 日向上海證交所提出 IPO 申請作業，並在今天 IPO。