華城第三季獲利10.9億元 EPS 3.45元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
重電廠華城 (1519-TW) 公告第三季財報，第三季營收 64.49 億元、累計今年前三季營收 163.26 億元，年增皆超過 3 成，均創同期新高，第三季稅後純益 10.9 億元，每股純益 3.45 元，累計前三季稅後純益 27.41 億元，每股純益 8.68 元。
華城第三季營收 64.49 億元，季增 14.04%，年增 30.52%；毛利率 37.7%，季減 5.66 個百分點，年減 3.85 個百分點；營益率 18.67%，季減 7.87 個百分點，年減 9.99 個百分點；稅後純益 10.9 億元，季增 37.97%，年減 11.38%，每股純益 3.45 元。
華城累計今年前三季營收 163.26 億元，年增 34.83%；毛利率 39.62%，年增 0.18 個百分點；營益率 22.49%，年減 3.83 個百分點；稅後純益 27.41 億元，年增 0.7%，每股純益 8.68 元。
華城去年第四季取得約 20 億元的美國星際之門訂單，成為第一期指定使用的變壓器廠商，預計明年開始貢獻，目前也正在洽談第二期的變壓器訂單，可望進一步取得。華城今年上半年外銷業務占比已達 54%，看好今年營運有雙位數的成長，同時，也積極搶攻 AI 基建商機，訂單能見度已看至 2028 年。
