華城第三季獲利10.9億元 EPS 3.45元

華城去年第四季取得約 20 億元的美國星際之門訂單，成為第一期指定使用的變壓器廠商，預計明年開始貢獻，目前也正在洽談第二期的變壓器訂單，可望進一步取得。華城今年上半年外銷業務占比已達 54%，看好今年營運有雙位數的成長，同時，也積極搶攻 AI 基建商機，訂單能見度已看至 2028 年。