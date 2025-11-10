鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-10 15:40

南韓股市周一 (10 日) 強勁上漲，KOSPI 收盤升 119.48 點，漲幅達 3.02%，收於 4073.24 點。這波漲勢主要由對人工智慧 (AI) 產業的樂觀情緒，以及對股息收入減稅的預期所推動。

AI樂觀情緒與股息減稅預期提振 韓股帶頭衝高 強漲逾3%(圖:shutterstock)

在 AI 概念股中，晶片製造商領漲。由於預期 Blackwell 晶片需求「非常強勁」，緩解了投資者近期對 AI 板塊估值過高的擔憂，SK 海力士股價收漲近 4.5%。同時，也有報導指出，黃仁勳向台積電提出增加晶圓供應的需求，引發猜測。

另一方面，市場對股息收入稅改抱持希望。南韓總統秘書室表示，有必要對提出的各種意見做出回應，暗示可能削減股息收入稅。此前，政府和執政黨已同意推動降低股息最高稅率 (最初提議為 35%)。在預期擴大股東回報的背景下，金融類股走強，金融股整體上漲 3.94%，其中證券板塊上漲 4.74%。個股方面，KB 金融上漲 4.28%，新韓金融上漲 1.81%。

當天，在 KOSPI 上市的 926 檔股票中，有 786 檔上漲。外資在 KOSPI 淨買入 498 億韓元 (3503 萬美元)，而機構投資者淨買入 1.3 兆韓元。