外資大舉拋售韓股 韓元逼近2009年以來最低 南韓央行面臨匯率保衛戰

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-13 13:30

韓元兌美元匯率正逼近自 2009 年全球金融危機爆發以低，這給南韓央行呵護本幣帶來巨大壓力。韓元距離 1487.45 的關鍵關口僅差約 1%，一旦跌破，將創下自 2009 年 3 月以來的最低紀錄。

外資大舉拋售韓股 韓元逼近2009年以來最低 (圖:shutterstock)

面對韓元大幅走貶的趨勢，外匯干預再度成為交易員關注的焦點。南韓央行行長李昌鏞周三 (12 日) 表示，如果波動過度，當局願意採取干預措施。不過，他淡化了韓元的疲軟態勢，並認為市場對美聯準會政策和貿易緊張局勢等全球不確定性「過度敏感」。

友利銀行經濟學家 Gyeong-Won Min 對此評論稱，與日本當局口頭警告日元貶值不同，李昌鏞行長的立場「相當謹慎傳統」。由於當局沒有發出明確信號，韓元逼近 1500 關口似乎已近在眼前。

韓元在過去 33 個月內已下跌了 6%，成為亞洲貨幣中跌幅最大的。韓元持續疲軟的主要因素，包括股市資金持續外流和居民海外投資不斷增加。數據顯示，僅本月外國投資者就已淨賣出 52 億美元的本地股票。

韓元前景黯淡，使南韓央行支持國家經濟復甦的措施變得更加複雜。國際貨幣基金 (IMF) 預測，南韓今年經濟增速僅有 0.9%，在亞洲地區排名墊底。與印尼、馬來西亞和泰國等近期降息以支持經濟的亞洲國家不同，南韓央行自 5 月份降息後便一直按兵不動。

南韓鄰國日本也面對貶值壓力。日本財務大臣片山皋月周三警告，匯率呈現快速單邊波動。日元兌美元匯率一度跌破 155 關鍵關口，亞洲的印度盧比和菲律賓披索，也徘徊在歷史低位附近。