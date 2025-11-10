最佳理財投資標的？中國深圳華強北記憶體產品3個月漲一倍 收益超過黃金

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-10 09:50

中國深圳華強北電子市場近日掀起罕見價格風暴，固態硬碟 (SSD)、DDR4 等記憶體產品在 3 個月內價格普遍翻漲一倍，漲幅超越水貝黃金市場，被部分消費者及商家稱為「年度最佳理財產品」。

（圖：Shutterstock）

華強北商家周日 (9 日) 熱度堪比黃金賣場，商家在受訪時感慨「一天一價、有價無貨」，幾乎所有記憶體產品都在瘋漲。以 Sandisk 容量 1TB SSD 為例，3 個月前零售價約 300 元(人民幣，下同)，如今猛漲至 588 元，中國國產金百捷同款產品從 260 元漲至 415 元，三星 1TB SSD 更飆至 1020 元，2TB 版本達 1450 元且多處斷貨。

部分小商家店內櫃上僅擺空盒，需臨時調貨，有商家坦言「不敢囤貨，怕跌，但這 3 個月比黃金漲得還快」。

DDR4 同樣瘋漲，三星 16G DDR4 從今年 9 月 200 元漲至 410-420 元，去年僅百元，國產品牌博睿 16G 款也從 200 元漲至 460 元。三星代理廠商解釋，源頭廠商產能被 AI 所需的 DDR5 等高階產品排擠，舊製程 DDR4 供應受限，「去年幾十元的產品，現在成硬通貨」。

漲價潮仍蔓延至行動硬碟、隨身碟，Sandisk 1TB 行動硬碟現價 690 元，128G USB 漲至 72 元，漲幅均約三分之一。

此輪行情源自 AI 算力需求爆發。全球記憶體巨頭三星、SK 海力士正將產能轉向 HBM 與 DDR5，原廠持續削減成熟製程產能，供需失衡推高價格。

業界人士指出，漲價非消費端驅動，而是 AI 伺服器對 HBM、DDR5 的「吞噬式需求」重構結構，「異常上漲存風險，漲勢料將持續至明年第一季，並維持在高檔」。

A 股記憶體族群股價更因此週期紅利表現搶眼。模組廠借庫存策略成受益主力。江波龍今年前三季度淨利潤 7.13 億元，第三季單季暴增 1994.42% 至 6.98 億元，存貨攀升至 85.17 億元；佰維存儲上半年虧損 2.26 億元，第三季度淨利潤 2.56 億元，年增 563.77%，存貨增至 56.95 億元。

記憶體通路代理商香農芯創、技術領先的瀾起科技亦跟漲。今年迄今，香農芯創漲 498.59%，江波龍 223.47%，佰維儲存 103.57%，瀾起科技 93.26%。