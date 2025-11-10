search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

最佳理財投資標的？中國深圳華強北記憶體產品3個月漲一倍 收益超過黃金

鉅亨網編譯陳韋廷


中國深圳華強北電子市場近日掀起罕見價格風暴，固態硬碟 (SSD)、DDR4 等記憶體產品在 3 個月內價格普遍翻漲一倍，漲幅超越水貝黃金市場，被部分消費者及商家稱為「年度最佳理財產品」。

cover image of news article
最佳理財投資標的？中國深圳華強北記憶體產品3個月漲一倍 收益超過黃金 （圖：Shutterstock）

華強北商家周日 (9 日) 熱度堪比黃金賣場，商家在受訪時感慨「一天一價、有價無貨」，幾乎所有記憶體產品都在瘋漲。以 Sandisk 容量 1TB SSD 為例，3 個月前零售價約 300 元(人民幣，下同)，如今猛漲至 588 元，中國國產金百捷同款產品從 260 元漲至 415 元，三星 1TB SSD 更飆至 1020 元，2TB 版本達 1450 元且多處斷貨。


部分小商家店內櫃上僅擺空盒，需臨時調貨，有商家坦言「不敢囤貨，怕跌，但這 3 個月比黃金漲得還快」。

DDR4 同樣瘋漲，三星 16G DDR4 從今年 9 月 200 元漲至 410-420 元，去年僅百元，國產品牌博睿 16G 款也從 200 元漲至 460 元。三星代理廠商解釋，源頭廠商產能被 AI 所需的 DDR5 等高階產品排擠，舊製程 DDR4 供應受限，「去年幾十元的產品，現在成硬通貨」。

漲價潮仍蔓延至行動硬碟、隨身碟，Sandisk 1TB 行動硬碟現價 690 元，128G USB 漲至 72 元，漲幅均約三分之一。

此輪行情源自 AI 算力需求爆發。全球記憶體巨頭三星、SK 海力士正將產能轉向 HBM 與 DDR5，原廠持續削減成熟製程產能，供需失衡推高價格。

業界人士指出，漲價非消費端驅動，而是 AI 伺服器對 HBM、DDR5 的「吞噬式需求」重構結構，「異常上漲存風險，漲勢料將持續至明年第一季，並維持在高檔」。

A 股記憶體族群股價更因此週期紅利表現搶眼。模組廠借庫存策略成受益主力。江波龍今年前三季度淨利潤 7.13 億元，第三季單季暴增 1994.42% 至 6.98 億元，存貨攀升至 85.17 億元；佰維存儲上半年虧損 2.26 億元，第三季度淨利潤 2.56 億元，年增 563.77%，存貨增至 56.95 億元。

記憶體通路代理商香農芯創、技術領先的瀾起科技亦跟漲。今年迄今，香農芯創漲 498.59%，江波龍 223.47%，佰維儲存 103.57%，瀾起科技 93.26%。

儘管當前「囤貨即賺」，但後續產能釋放可能出現受需求而波動的情形，價格回檔壓力不可小覷。

文章標籤

華強北記憶體漲價SSDDDR4HBMAI熱潮隨身碟

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4040.071.04%
費城半導體6947.36-1.01%
人民幣/美元0.1404+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty