廣華-KY看好Q4車市旺季 墨西哥廠新設三條塗裝線將投產

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-10 10:58

車用零組件廠廣華 - KY(1338-TW) 今 (10) 日指出，在墨西哥廠區新設的三條自動塗裝線，預計於年底投產，有望進一步提升產能彈性與交期效率，支援北美客戶需求。

廣華墨西哥廠區新設的三條自動塗裝線，預計於年底投產。(鉅亨網資料照)

廣華 10 月合併營收 4.3 億元，月減 12.81%，年減 2.47%，降至 5 個月來相對低點，主要是因中國十一長假影響，不過，廣華表示，對日系車廠、中國自主品牌車廠的出貨保持良好動能，而北美市場訂單需求也恢復穩定。

‌



據中國乘用車市場信息聯席會 (China Passenger Car Association ,CPCA) 公布的數據，今年中國乘用車零售銷量在黃金 9 月的銷售旺季中達 227 萬台，年增 6.6%，明顯優於 8 月的增幅 4.9%，其中，新能源車和插電混合車型占比更高達 57.2%，年增近 15.5%。

廣華指出，進入第四季後，北美市場的拉貨可能受到聖誕節假期影響而有所波動，不過，中國市場在汽車傳統產業旺季的加持下，搭配當局刺激消費的政策，帶動主要客戶保持良好的銷售成績，而隨著新車產品陸續量產、新能源車銷量擴張，樂看年底前營運保持良好的成長動能。