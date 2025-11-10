放大招！傳微軟開發工具包一鍵轉CUDA代碼到AMD 打破輝達AI生態壟斷
鉅亨網編譯陳韋廷
美國科技媒體《Wccftech》周日 (10 日) 報導，微軟(MSFT-US) 為打破輝達 (NVDA-US) CUDA 在 AI 領域的軟體生態霸權，開發出一套專用工具包，可將基於輝達 CUDA 編寫的 AI 模型程式碼，自動轉換為跟超微 ROCm 平台的版本相容。
微軟高層透露，這款未命名的工具包能讓原本鎖定在輝達硬體生態的 AI 應用程式，未來在 AMD AI GPU 如 MI300X 系列上無縫運作，此舉被視為微軟挑戰輝達生態壟斷、推動 AI 硬體多樣化的關鍵一步。
輝達憑藉成熟的 CUDA 生態佔據 AI 絕對優勢，而超微 ROCm 在生態完善度和市場佔有率上仍有差距。
微軟的工具包試圖透過技術繞過障礙，可能採用「Runtime 相容層」技術，無需大規模重寫原始碼，執行時間即時攔截 CUDA API 呼叫並翻譯成 ROCm 指令，類似開源專案 ZLUDA，能降低開發者遷移成本與風險。
報導指出，微軟開發工具包的背後核心原因是 AI 推理需求激增。輝達 GPU 性能強但價格昂貴，導致推理成本居高不下。微軟急於尋找高性價比替代方案，輝達的 AI 晶片正符合需求。
透過實現 CUDA 到 ROCm 的轉換，微軟希望為客戶提供更靈活、經濟的算力選擇，協助打破輝達的生態循環。
