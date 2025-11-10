古爾曼：蘋果計畫為iPhone推出多項衛星驅動新功能
鉅亨網編譯莊閔棻
根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman ），蘋果正在為 iPhone 開發一系列全新的衛星連線功能。
Gurman 在本週的《Power On》電子報中披露了多項正在開發的功能，包括：
- 蘋果地圖衛星導航：在沒有行動網路或 Wi-Fi 連線的情況下，仍可使用蘋果地圖進行導航。
- Messages 衛星傳送照片：支援透過衛星連線，在 Messages 應用中傳送照片。
- 自然使用：即使在室內或非開闊空間，也能使用衛星連線，無需將裝置對準天空。
- 5G 衛星支援：支援 5G 非地面網路（NTN），讓行動基地台透過衛星擴展訊號覆蓋範圍。
- 第三方應用衛星 API 框架：提供開發者可自願整合衛星連線功能的 API，但並非所有功能與服務都相容。
不過，蘋果目前似乎沒有計畫透過衛星支援語音通話、視訊通話或網頁瀏覽。
目前蘋果的衛星功能對用戶免費提供，但未來若推出更進階的功能，蘋果可能會讓用戶直接向衛星服務商付費。
屆時，蘋果也可能與類似 SpaceX 的公司合作推出付費的延伸連線選項。
古爾曼補充表示，蘋果內部曾討論過提供自家衛星服務，但因擔心其不應扮演電信業者角色，最終擱置這個可能性。
外媒指出，許多蘋果正在開發的衛星新功能顯然需要對美國衛星通訊公司 Globalstar (GSAT-US) 的基礎設施進行升級。蘋果也曾協助資助相關計畫。
古爾曼表示，如果 SpaceX 收購 Globalstar，這些必要的升級可能會更快推出。
