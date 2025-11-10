鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-10 13:30

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman ），蘋果正在為 iPhone 開發一系列全新的衛星連線功能。

古爾曼：蘋果計畫為iPhone推出多項衛星驅動新功能。(圖：Shutterstock)

Gurman 在本週的《Power On》電子報中披露了多項正在開發的功能，包括：

‌



蘋果地圖衛星導航：在沒有行動網路或 Wi-Fi 連線的情況下，仍可使用蘋果地圖進行導航。

Messages 衛星傳送照片：支援透過衛星連線，在 Messages 應用中傳送照片。

自然使用：即使在室內或非開闊空間，也能使用衛星連線，無需將裝置對準天空。

5G 衛星支援：支援 5G 非地面網路（NTN），讓行動基地台透過衛星擴展訊號覆蓋範圍。

第三方應用衛星 API 框架：提供開發者可自願整合衛星連線功能的 API，但並非所有功能與服務都相容。

不過，蘋果目前似乎沒有計畫透過衛星支援語音通話、視訊通話或網頁瀏覽。

目前蘋果的衛星功能對用戶免費提供，但未來若推出更進階的功能，蘋果可能會讓用戶直接向衛星服務商付費。

屆時，蘋果也可能與類似 SpaceX 的公司合作推出付費的延伸連線選項。

古爾曼補充表示，蘋果內部曾討論過提供自家衛星服務，但因擔心其不應扮演電信業者角色，最終擱置這個可能性。