〈成電論壇〉吳敏求：伺服器NOR Flash需求升溫 有看到漲價缺貨現象

鉅亨網記者魏志豪 台南 2025-11-10 09:57

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (10) 日指出，AI 確實帶動記憶體市場，旺宏近期感受需求、價格皆有上揚，其中，NOR Flash 也大量應用於伺服器與資料中心，除了現階段的主流產品 512Mb，也開始出現 1-2Gb 高容量的需求。

旺宏電子董事長吳敏求。(鉅亨網記者魏志豪攝)

針對記憶體進入超級循環週期，吳敏求坦言，目前仍難斷言，不過，價格確實在漲，也確實有缺貨現象，但要說缺口多大、能維持多久，現在都言之過早。

吳敏求分析，過去資料中心以 CPU 為核心，如今轉向 GPU 架構後，運算效能大幅提升，CSP 正展開資料中心改造計畫，至於這波 AI 熱潮能延續多久，仍需觀察各家投入 AI 的動能。

在產品線方面，吳敏求指出，旺宏的 NOR Flash 近期在伺服器與資料中心應用上出現回溫跡象，主要需求集中在 512Mb，也有 1-2Gb 高容量的需求，預期隨著頻寬擴大、資料傳輸速率提升，未來 3D NOR 技術也將成為關鍵。

吳敏求也提到，旺宏的 NOR Flash 產品已通過 SpaceX 與歐洲太空總署等國際機構驗證，可用於低軌衛星通訊系統，顯示技術競爭力。

此外，SLC NAND 與 eMMC 產品需求強勁，尤其 eMMC 已獲多家客戶認可，原廠多轉往高密度方向，目前需求升溫，公司也開始漲價，也因供給相對有限，會優先供應給長期合作的策略客戶。

談到車用市場，吳敏求表示，目前主要受到中國品牌崛起，壓縮歐美與日本車廠發展空間，旺宏在中國的高階產品出貨穩定，但在低階市場不參與價格戰，整體車用市場尚未出現明確落底訊號，明年走勢仍需觀察。