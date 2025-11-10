中菲行前三季獲利年增近2成 賺超過半個股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-10 12:37

‌



貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (10) 日公布第三季財報，單季稅後純益 2.63 億元，年增 29.7%，每股純益(EPS)1.87 元，累計前三季稅後純益 8.63 億元，年增 19.4%，EPS 6.13 元。

中菲行前三季賺超過半個股本。(圖：中菲行提供)

中菲行說明，因應美國關稅複雜局勢推出「美國貿易合規諮詢服務」，協助企業應對關稅複雜性發揮關鍵作用，特別是幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響，也有效強化與客戶關係更緊密。

‌



同時，中菲行持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合和靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，前三季匯損僅輕微影響 EPS 0.17 元。

展望未來，中菲行強調，將持續運用 AI 來推動數位轉型，並強化高附加價值服務 、依據需求提供客製化解決方案，樂觀看將營收和獲利均將持續成長、創造高峰。