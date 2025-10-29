〈旺宏法說〉Q3每股虧0.47元 吳敏求不滿意 下月起將重出江湖
鉅亨網記者魏志豪 台北
旺宏 (2337-TW) 今 (29) 日召開法說會，董事長吳敏求表示，對第三季營運表現不滿意，並向投資人道歉，強調將從 11 月起重出江湖，整合研發團隊與改善工廠效率，希望能在 1 年內做出成績，並看好市場需求有利旺宏營運。
吳敏求表示，自己對於第三季表現感到失望，與預期有差距，無法達到單月獲利，坦言工廠經營的不夠好，會努力改善工廠閒置問題，且 512Mb 的 NOR Flash 仍面臨庫存壓力，會努力清庫存。
從整體市況來看，吳敏求說，NOR Flash 市況已有好轉，尤其三星 (Samsung) 等記憶體業者宣布淡出低密度嵌入式記憶體 (eMMC) 領域，有助公司 eMMC 產品銷售、並填補產能空缺，整體市場情況有利旺宏營運。
旺宏第三季營收 82.14 億元，季增 21%，年增 6%，毛利率 13.5%，季減 2.1 個百分點，年減 15.4 個百分點，營益率 - 13.9%，稅後淨損 8.62 億元，虧損較上季收斂，但較去年同期擴大，每股虧損 0.47 元。
旺宏前三季營收 211.51 億元，年增 6%，毛利率 15.4%，年減 11.2 個百分點，稅後淨損 30.11 億元，每股虧損 1.62 元。
