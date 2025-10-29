〈旺宏法說〉Q3每股虧0.47元 吳敏求不滿意 下月起將重出江湖

旺宏 ( 2337-TW ) 今 (29) 日召開法說會，董事長吳敏求表示，對第三季營運表現不滿意，並向投資人道歉，強調將從 11 月起重出江湖，整合研發團隊與改善工廠效率，希望能在 1 年內做出成績，並看好市場需求有利旺宏營運。

吳敏求表示，自己對於第三季表現感到失望，與預期有差距，無法達到單月獲利，坦言工廠經營的不夠好，會努力改善工廠閒置問題，且 512Mb 的 NOR Flash 仍面臨庫存壓力，會努力清庫存。