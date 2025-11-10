鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-10 07:00

‌



花旗集團 (C-US)上周六 (6 日) 發布日本策略報告示警不斷攀漲的日本股市，該投行認為日本科技股已出現顯著過熱跡象，估值甚至超越美股科技 7 巨頭，但獲利能力未能同步跟進，短期調整風險正加速累積。

科技股估值竟比美股7巨頭高！花旗示警回檔風險：日經恐回調測48000點大關（圖：Shutterstock）

報告核心警告為，日本科技類股與基本面的嚴重脫節。數據顯示，MSCI 日本 IT 族群的 PEG(市盈率相對盈利增長比率) 已突破東證指數整體水平，更超越美股科技 7 巨頭，這種「估值跑贏獲利動能」的模式，被花旗視為科技股見頂前的典型信號。

‌



花旗分析師在報告中直言，目前日本科技股正盲目追隨美國科技股走勢，卻缺乏與之匹配的獲利支撐，這種上漲難以為繼。

此外，日本市場浮現多重異常徵兆。日經 225 指數與東證指數的比值已攀升至歷史峰值，較移動平均線偏離近四個標準差，且這一偏離主要由科技股驅動，而日元走勢與日美利差反向，呈現反常貶值，再加上衡量科技股相對價值的 NT 比率更超出近四個標準差。

花旗指出，上述異常現象雖無明確觸發調整的「導火線」，但往往是市場修正的前兆。

根據花旗的模擬測算，若 NT 比率回歸至兩個標準差的正常區間，東證指數恐回落至 3200 點，日經 225 指數則可能跌至 48000 點。

儘管花旗維持對日股長期樂觀的判斷，認為任何回調都將是健康的，但仍提醒投資者，短期內必須警惕日元升值、股市下行、科技股回調及 NT 比率下降等風險。