〈台積電運動會〉「5兆男」黃仁勳：沒台積電就沒輝達 感覺已是台積電家人

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-11-08 09:58

圖中左至右為台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳。(鉅亨網記者魏志豪攝)

魏哲家此次介紹黃仁勳登場，笑稱「去年他是 3 兆男，今年變成 5 兆男」。黃仁勳一開口便以親切中文喊出，台積電好朋友你好！誰愛台積、我也愛台積，坦言自己中文不太好，要慢慢、一點一點地講，引起現場員工笑聲不斷。

他進一步指出，台積電運動會是很特別的日子，能參加這個家庭的節日感覺已經是台積電的家人，沒有台積電，就沒有輝達，台積電是最棒的，熊讚。