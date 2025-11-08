〈台積電運動會〉「5兆男」黃仁勳：沒台積電就沒輝達 感覺已是台積電家人
鉅亨網記者魏志豪 新竹
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳同框現身，成為全場焦點。黃仁勳罕見以中文與台語致詞，感性表示「我愛台積電」、「沒有台積電，就沒有輝達」，並稱台積電是台灣的驕傲、也是世界的驕傲，現場氣氛熱烈。
魏哲家此次介紹黃仁勳登場，笑稱「去年他是 3 兆男，今年變成 5 兆男」。黃仁勳一開口便以親切中文喊出，台積電好朋友你好！誰愛台積、我也愛台積，坦言自己中文不太好，要慢慢、一點一點地講，引起現場員工笑聲不斷。
他進一步指出，台積電運動會是很特別的日子，能參加這個家庭的節日感覺已經是台積電的家人，沒有台積電，就沒有輝達，台積電是最棒的，熊讚。
黃仁勳回顧合作歷程時說，30 年前台積電與輝達都還是小公司，沒有那麼好、那麼強，不僅是台灣的驕傲，也是全球的驕傲，也是我的驕傲，也引發全場熱烈歡呼與掌聲。
