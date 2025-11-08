營收速報 - 2025年11月8日台股中小型公司10月營收一覽（新增686家）
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月8日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1076家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|宏普-建材營造業
|29.08億
|9196.0%
|地心引力-文化創意業
|20萬
|6566.7%
|泰福-KY-生技醫療業
|4,684萬
|4650.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|宏普-建材營造業
|29.08億
|2331.6%
|百聿數碼-文化創意業
|5,564萬
|2034.4%
|威睿-資訊服務業
|1.79億
|1954.1%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1076家。其中營收年增大於 25％有240家，年增小於-20％有183家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|94家
|介於10～50億
|>= 0%
|151家
|介於10～50億
|< 0%
|107家
|介於10～50億
|<= -20%
|121家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|146家
|小於10億
|>= 0%
|227家
|小於10億
|< 0%
|166家
|小於10億
|<= -20%
|121家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|致和證-金融保險業
|4.65億
|24652.3%
|華固-建材營造業
|14.41億
|12003.2%
|宏普-建材營造業
|29.08億
|9196.0%
|地心引力-文化創意業
|20萬
|6566.7%
|泰福-KY-生技醫療業
|4,684萬
|4650.6%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|智通聯網-通信網路業
|5,008萬
|15307.7%
|宏普-建材營造業
|29.08億
|2331.6%
|百聿數碼-文化創意業
|5,564萬
|2034.4%
|威睿-資訊服務業
|1.79億
|1954.1%
|皇龍-建材營造業
|1.25億
|1167.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
