search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 2025年11月8日台股中小型公司10月營收一覽（新增686家）

鉅亨網新聞中心


本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月8日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1076家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
宏普-建材營造業 29.08億 9196.0%
地心引力-文化創意業 20萬 6566.7%
泰福-KY-生技醫療業 4,684萬 4650.6%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
宏普-建材營造業 29.08億 2331.6%
百聿數碼-文化創意業 5,564萬 2034.4%
威睿-資訊服務業 1.79億 1954.1%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1076家。其中營收年增大於 25％有240家，年增小於-20％有183家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 94家
介於10～50億 >= 0% 151家
介於10～50億 < 0% 107家
介於10～50億 <= -20% 121家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 146家
小於10億 >= 0% 227家
小於10億 < 0% 166家
小於10億 <= -20% 121家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
致和證-金融保險業 4.65億 24652.3%
華固-建材營造業 14.41億 12003.2%
宏普-建材營造業 29.08億 9196.0%
地心引力-文化創意業 20萬 6566.7%
泰福-KY-生技醫療業 4,684萬 4650.6%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
智通聯網-通信網路業 5,008萬 15307.7%
宏普-建材營造業 29.08億 2331.6%
百聿數碼-文化創意業 5,564萬 2034.4%
威睿-資訊服務業 1.79億 1954.1%
皇龍-建材營造業 1.25億 1167.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收10月營收金融保險業致和證建材營造業宏普

相關行情

台股首頁我要存股
宏普26.6+0.57%
地心引力23.95-8.94%
泰福-KY57+0.18%
致和證16.1-0.62%
華固100.5+0.00%
皇龍21.6-3.14%
百聿數碼8.39+0.60%
威睿21.05+5.25%
智通聯網90.2+1.19%

鉅亨贏指標

了解更多

#定海雙針

中弱短強
宏普

78.26%

勝率

#上升三紅K

中弱短強
宏普

78.26%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty