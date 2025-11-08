〈台塑集團運動會〉吳嘉昭：明年石化業景氣看來不錯 傳產全面復甦待2027年
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台塑 (1301-TW) 企業受疫情干擾，在睽違 7 年後，今 (8) 日於明志科大舉行第 36 屆運動大會，共 4000 多名集團員工、相關人員參與。針對石化業景氣未來產望，台塑企業總裁吳嘉昭表示，第 4 季業績仍不太確定，因第 4 季邁入淡季，又在中國石化業擴建生產，市場供需問題仍待解決，但明 (2026) 年看起來景氣會不錯，傳產要全面轉好，則要等到 2027 年。
吳嘉昭今日受訪時表示，明年度業績看起來會很不錯，因為集團內公司目前在電子材料部分，在業績上發揮很大的功效，對挹注整體企業營運有很大的貢獻，預期明年石化業景氣應會更好。但第 4 季業績則因逐步邁入淡季，方向仍不太確定。
以台塑、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 昨 (7) 日公告 10 月營收觀察，皆呈現營收「年月雙減」。
此外，今年 AI 產業因業績一枝獨秀，台經院預期 AI 基期已高，預測明年傳產復甦力道將更明顯。對此，吳嘉昭也回應，在中國石化產能大量擴建下，小間公司產能收掉幅度有限，在整體供給增加，需求面還沒有上升，供需不平衡狀況仍待解決，傳產應該會辛苦一些，真正復甦預期還要等到 2027 年。
今日運動會上，吳嘉昭也首度以企業總裁身分主持，為集團 5,000 公尺競賽起跑鳴槍。今年 8 月，在前總裁王文淵宣布交棒經營權下，由吳嘉昭接任行政中心總裁，王文淵則續任管理中心主任委員，也落實所有權及經營權分治。
