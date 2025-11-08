大裁員潮來襲？專家：市場降溫但未崩盤

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-08 06:09

市場研究機構 Challenger 的最新數據顯示，美國企業截至 10 月底已宣布裁員達 110 萬人，創下疫情以來新高。不過就業專家指出，雖然市場降溫，但整體仍維持穩定，尚未出現全面崩盤跡象。

就業專家認為就業市場雖降溫但未崩盤。

就業市場並未全面轉冷

求職網站 Glassdoor 首席經濟學家 Daniel Zhao 表示，從職缺、薪資和員工情緒等民間數據觀察，企業的招募活動確實減緩，但「沒有出現斷崖式下滑」。

如 Challenger 的月度裁員統計本身波動較大，且裁員尚未反映在各州每周公布的失業金請領數據中。

Indeed 經濟研究主管 Laura Ullrich 則說：「我並不擔心。」她認為，最新數據看起來不像整體經濟正走向大規模裁員期。

高階主管信心下滑成為警訊

儘管多數經濟學家未預期短期內會出現衰退，但連月的裁員消息與政府關門，已重創勞工信心。

Glassdoor 的評論資料顯示，截至 10 月，「裁員」一詞出現在員工評論中的比例年增 22%。勞工對就業市場的信心在 9 月短暫回升後又再度下滑，逼近 6 月創下的近期低點。

尤其值得注意的是，高階主管信心在過去一年跌幅最大，自 2024 年 10 月以來下滑 4.6 個百分點。Zhao 指出，這一變化令人憂心，因為主管的信心會直接影響企業的招募與投資決策。

他說：「若高層對營運缺乏信心，往往會選擇縮減招募甚至啟動裁員。」

同時，Glassdoor 數據也顯示，願意婉拒工作邀約的求職者人數明顯減少，代表勞工的談判籌碼縮水，只能接受現有條件，而非等待更理想的機會。

醫療業成就業支撐力道

不過，在職缺總數下滑的同時，部分產業仍持續招人。

Indeed 的數據指出，截至 10 月底，平台上全美職缺數降至 2021 年以來新低，不過醫療保健、安全防護及工程等領域仍維持穩定需求，撐起整體勞動市場。

Ullrich 分析：「這其實是兩個故事並存的市場。」她指出，部分產業在裁員，另一些則持續增加職缺。

根據統計，醫療與私立教育部門長期支撐美國就業成長，這兩大產業雖僅占全國就業的 17%，但在 2023 年 7 月至 2025 年 7 月間，貢獻了高達 56% 的就業增長。她提醒，若連醫療保健領域的職缺開始減少，才會是市場真正的警訊。

官方數據延遲 市場陷入觀望

由於政府關門，美國勞工部無法發布最新就業報告。

上一次公布的 8 月失業率為 4.3%，而經濟學家原本預期，10 月數據可能顯示就業減少 6 萬人、失業率升至 4.5%。

Zhao 指出，現有的民間數據已能描繪就業市場的整體趨勢：雇主受經濟不確定性影響而縮手，求職者機會減少，在職員工的升遷與加薪空間也同步受壓。