鉅亨網編輯林羿君 2025-11-07 14:51

美國就業顧問公司 Challenger,Gray&Christmas 最新數據指出，由於各產業採用人工智慧（AI）技術並擴大撙節成本，美國企業 10 月份裁員人數超過 15 萬人，創下 22 年來同期最高紀錄。

美企10月裁員數創22年同期新高 科技業砍最兇。(圖:shutterstock)

10 月美企裁員人數達 153,074，幾乎是去年同期的三倍，科技業在私人企業裁員中居首，其次為零售業和服務業。Challenger, Gray & Christmas 營收長 Andy Challenger 表示，這是自 2003 年以來 10 月裁員人數最多的一次，當年手機的出現也帶來了類似的衝擊。

Challenger 在報告中指出，部分產業正從疫情時期的招聘熱潮中回歸常態，但隨著人工智慧的應用、消費與企業支出的疲軟，以及成本上揚，企業紛紛採取緊縮開支和凍結招聘的策略。目前，被裁員工難以迅速找到新職位，這可能導致勞動力市場進一步寬鬆。

無論從哪個角度分析，這些數據都疲軟不堪。截至目前，今年迄今的裁員人數已超過 100 萬，創下疫情爆發以來的最高紀錄。在同一期間，美國雇主宣布的招聘計畫數量為 2011 年以來最低。截至 10 月的季節性招募計畫數量，也是自 Challenger 於 2012 年開始追蹤該數據以來的最低水準。

Challenger 表示：「儘管降息和 11 月份的強勁表現，企業可能會在季末加大招聘力度，但就目前而言，我們預計 2025 年不會出現強勁的季節性招聘環境。」