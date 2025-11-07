鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-07 20:19

‌



總統賴清德今 (7) 日於南港展覽館，出席 2025「ITF 台北國際旅展開幕」典禮。賴清德致詞時表示，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情及美食、多元文化，推無煙囪的觀光業，去 (2024) 年國內觀光產值已達新台幣 8,378 億元，政府未來將組國家隊，2030 年以達兆元產值為目標。

賴清德：台灣以觀光立國 組觀光國家隊2030年達兆元產值。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，很高興能夠受邀出席活動，他感謝台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏多年來在觀光產業上的努力，籌辦 ITF 旅展，更強調今年有 123 個國家或城市、1,600 個攤位參展，希望國人千萬不要錯過這難得機會，無論是國旅或國際旅遊，都值得來多多採購。

‌



賴清德表示，去年國旅產值已達 8,378 億元，希望 2030 年達到兆元產值，為此他期盼行政院、交通部成立專責研究單位，包含人才培育、商品開發、觀光產業鏈結合起來，提升效益。

賴清德也提及，國際旅遊又分為入境 Inbound 及出境 Outbound，若要提升國內旅遊產業的產值，更需加強入境 Inbound 國際旅遊。台灣每年花 1.4 兆元在旅行，國旅約 5,000 億元，都顯示國旅還需加強。

賴清德認為國旅發展具備三項有利條件：首先，假期增加，今年有九個連續假期，共 33 日，讓民眾旅遊時間更充裕；第二：可支配所得提升，政府推減稅與社會福利政，包括 0 到 6 歲國家一起養、三代同堂家庭 212 萬元以下免稅等，「人民有錢、有時間，自然就會想旅遊」；第三：人力補充，勞動部正研議開放外籍中階技術工投入旅宿產業，解決旅宿人力不足的問題。