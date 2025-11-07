〈ITF旅展〉星宇全航線機票85折起 年底迎來全台首架A350-1000

星宇指出，旅展期間推出多項展場專屬優惠，其中，COSMILE 會員至 11 月 21 日止可享港澳、北美等指定航線的酬賓機票哩程兌換優惠，港澳航線經濟艙單程僅需 3750 哩起，北美航線經濟艙單程 30000 哩起，同期間也提供艙位升等哩程減免方案。

‌



與此同時，星宇與星野集團攜手推限定機加酒方案，包括北海道「星野 TOMAMU 度假村＋OMO 飯店」五天四夜 34,600 元起、東京「1955 Tokyo Bay＋OMO5 大塚或五反田」五天四夜 28,600 元起、沖繩「虹夕諾雅沖繩」四天三夜 33,500 元起、熊本「OMO5 熊本」五天四夜 19,500 元起，以及關西「OMO7 大阪」五天四夜 28,500 元起等多項組合，提供從都會文化到自然度假的多元選擇。