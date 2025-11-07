〈台塑四寶業績〉11月台塑、南亞營收看增 油價年底前恐難上揚

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-07 18:14

‌



台塑 (1301-TW) 四寶今 (7) 日公告 10 月營收及 11 月展望，在原油價格偏弱，塑膠行情跟跌下，四寶營收皆為「年月雙減」。展望 11 月行情，台塑因船期安排，10 月部分訂單延至 11 月交運受惠，南亞 (1303-TW) 則因中高階電子材料需求強勁、產線重啟，2 寶預估 11 月營收較 10 月成長；台化 (1326-TW) 則與 10 月變化不大，但因春節較遲，不排除淡季不淡。

四寶11月展望台塑、南亞看漲，油價年底前恐難上揚。(鉅亨網黃皓宸攝)

台塑表示，陰液碱客戶船期安排，10 月部分訂單延至 11 月交運，估 11 月營業額會比 10 月成長。

‌



台塑表示，中美在「川習會」後，2 國貿易緊張關係明顯緩和，加上第 4 季為部分石化傳統旺季，歲修廠數比第 3 季減少，開工率提高至少提高 3 個百分比，產銷量能增加，也預期美中實施貨幣寬鬆下，克望帶動石化需求，第 4 季營業額與第 3 季相當。

南亞則受惠 AI 應用發展快速，加速設備升級需求，伺服器、資料中心與高速網通需求強勁，在電子材料出貨量增加，化工產線重啟生產，產銷量提高，預估 11 月營收有望增加。但南亞第 4 季受美國感恩節及聖誕長假客戶停機影響，聚酯產品交運量減少，預估營收持平。

台化則是 11 月營運上為減少虧損，銷售會繼續提升有利潤產品，紅海產品產銷量下調，11 月營收下調，但春節較晚，有可能淡季不淡，若中國反內捲在供給面能夠有效節制，將有利於市場價格、買氣增加剛需。

在油價部分，台塑化 (6505-TW) 表示，美國制裁俄羅斯 2 間石油公司，目前占俄羅斯海運原油出口 8 成，市場認為短期中國及印度暫停進口俄羅斯原油約 100 萬桶 / 日，歐盟亦開始制裁進口俄羅斯原油的中國煉廠，也帶動 10 月下旬油價上漲。