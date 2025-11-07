〈ITF旅展〉華航放大絕 不到萬元可直飛日韓 美澳航線2萬有找

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-07 15:52

‌



2025 ITF 台北國際旅展今 (7) 日起於南港展覽館 1 館登場，華航 (2610-TW) 推出台灣出發全航線最優惠 76 折起，不到萬元可直飛日韓、東南亞等熱門航點，而美澳航線 2 萬有找。

華航積極參與ITF台北旅展。(圖：華航提供)

華航展區 J1811 以年度品牌主軸「Fly Beyond Boundaries」為設計核心，而對於旅客最矚目的旅展促銷票價，華航提出，台灣出發全航線最優惠 76 折起，精選航線台北 - 曼谷 3,645 元起 (未稅)、台北 - 峴港 6,075 元起 (未稅)、台北 - 高松 7,695 元起 (未稅)、台北 - 大阪 9,315 元起 (未稅)，不到萬元直飛日韓、東南亞等熱門航點；美澳航線 2 萬有找。

‌



同時，12 月 3 日亞洲首家直航台北 - 鳳凰城 19,440 元起 (未稅)、台北 - 布里斯本 17,160 元起 (未稅)；直飛歐洲 6 大黃金航點同場特惠，台北 - 羅馬 22,446 元起 (未稅)、台北 - 布拉格 23,650 元起 (未稅)。