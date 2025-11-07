「馬習會」十周年 國台辦深夜發文！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-07 23:10

今天（7 日）是「馬習會」十周年，前總統馬英九發文闡述「馬習會」的意義和對兩岸關係的深遠影響，大陸國台辦也深夜發文，稱這場峰會開創了兩岸領袖直接對話的先河，將兩岸政治互動提升到新高度。

今天（7日）是「馬習會」十周年。（圖：馬英九臉書）

馬英九周五在臉書上說：「十年前的今天，我和習近平先生突破重重障礙，在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、600 位記者見證下，握手長達 81 秒。這是當時兩岸分治 66 年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。」

馬英九說，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對臺獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會互動，到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流。兩岸簽訂 23 個協議，涵蓋人民生活各個面向。

「我很自豪地說，在我八年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定。」馬英九說。

國務院台辦發言人陳斌華周五晚間對此表示，2015 年 11 月 7 日舉行的兩岸領導人歷史性會晤，是以習近平為核心的黨中央引領推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的重大舉措，開創兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸政治互動提升到新高度，成為兩岸關係發展進程中的里程碑。

陳斌華稱，兩岸領導人歷史性會晤及其後兩岸關係發展歷程充分證明，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識，兩岸關係就能和平發展，台海就能和平穩定。