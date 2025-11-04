鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-04 12:31

全台規模最大的「ITF 台北國際旅展」將於 11 月 7 日至 10 日於南港展覽館一館開跑，今年展攤數為歷年最多，雄獅 (2731-TW) 今 (14) 日指出，以「精緻旅遊」與「會員升級」雙策略迎戰，旗下走中高端市場的「璽品 SP Collection」也推出全新行程，預計今年旅展將達雙位數的業績成長。

ITF旅展規模創高 雄獅樂估業績雙位數成長。(鉅亨網資料照)

雄獅表示，搭配普發現金 1 萬政策，旅展當天加開沖繩自由行免萬元，長程線行程最高優惠 15000 元，再加碼普發折扣碼，限定行程最多折 5000 元。

雄獅觀察，受惠於寒假延長和 9 天春節假期，今年冬季旅遊市場以歐洲和亞非線成長最明顯，其中，歐洲線寒假進單人數年增 3 倍，以義大利、奧捷、北歐極光團最受青睞，尤其北歐團能見度已達明年 6 月，而亞非線寒假和春節訂單成長多達 80%，以埃及、土耳其、杜拜買氣最旺。

同時，雄獅也針對國籍航空新開航點如神戶、鳳凰城、達拉斯等包裝相關行程，滿足多元旅遊需求，預期在普發現金、國定假日增加、會員制度升級和 ITF 旅展效益等利多帶動下，整體旅展業績達雙位數成長。