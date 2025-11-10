〈焦點股〉保瑞10月營收年月雙衰退 開高走低力守600元關卡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-10 10:35

保瑞 (6472-TW) 今 (10) 日公告 10 月營收 17.21 億元，年月雙衰退，保瑞今天早盤以 625 元開高後，翻黑走低，最低跌至 600 元，跌逾 300 元。不過保瑞指出，旗下馬里蘭州針劑廠預計在第四季持續扮演領頭羊角色，可望擴充 CDMO 業務。

保瑞10月營收年月雙衰退，開高走低力守600元關卡。(圖：shutterstock)

保瑞 10 月營收 17.21 億元，月減 0.24%，年減 17.52%；累計今年前 10 月營收 166.14 億元，年增 6.57%。

保瑞指出，旗下馬里蘭州憑藉在地化製造優勢與高標準無菌流程，滿足美國市場對注射劑充填的強勁需求，並成為第四季 CDMO 業務持續成長的主要動能。

保瑞進一步表示，美國市場對於針劑與無菌針劑在地生產需求快速升溫，在政策鼓勵與供應鏈安全雙重推動下，藥廠回流美國設廠已成為趨勢，馬里蘭州因具備國際級自動化針劑充填與包裝能力，結合公司在加拿大與美國多點營運據點，形成北美製造一體化的布局。

另外，保瑞今年 7 月完成加拿大廠區擴建工程，導入先進皮膚科用藥充填技術，年產能提升至超過 5000 萬劑。同時，保瑞也發布美國明尼蘇打州 Maple Grove 廠的中長期開發藍圖，預計充實超過 10 萬平方英尺的製造與包裝空間。