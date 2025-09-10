鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-10 16:25

保瑞 (6472-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 13.72 億元，年月雙衰退，主要受到調整出貨以及訂單遞延影響營收表現。不過保瑞強調，旗下 CDMO 業務今年前 8 月營收年增近 6 成，加上新客戶需求升溫，仍樂觀看待今年展望。

保瑞訂單遞延8月營收衰退，CDMO需求升溫全年展望仍樂觀。(鉅亨網資料照)

保瑞 8 月營收 13.72 億元，月減 23.68%，年減 26.63%；累計今年前 8 月營收 131.76 億元，年增 14.82%。

保瑞表示，由於 CDMO 業務 Maple Grove 廠自 Upsher-Smith 營運體系中獨立出來，因配合 2 個獨立個體系統上線，出貨有所調整，加上因應客戶需求延後出貨，使得學名藥相關業務趨緩，拖累 8 月營收表現，不過保瑞強調，此為暫時性狀況，遞延的訂單將陸續回補。

不過保瑞指出，CDMO 業務已順利度過整合期，8 月營收月增 17.5%，年增 29.7%，已回覆年初動能，累計今年前 8 月 CDMO 業務營收年增 59.5%，且新客戶需求升溫。

保瑞進一步提到，明尼蘇達州的 Plymouth 廠區拆分為 2 階段出售，其中，占地較小，可作為倉庫與包裝線的區域已出售，主要生產線的區域，目前也有多組潛在買家評估中。

銷售業務方面，保瑞指出，因優化毛利而下架的學名藥產品庫存銷售已近尾聲，持續調整學名藥銷售組合，專科用藥維持季對季雙位數成長的表現。9 月開始出貨遞延的狀況已緩解，截至 9 月第二周，學名藥拉貨動能逐步復甦。