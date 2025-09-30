鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-30 18:34

星宇航空 (2646-TW) 今 (30) 日宣布，與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增 12 個美國內陸航點，共掛航班航點來到 20 個城市，將更大幅提升旅客轉機北美的選擇。

星宇擴轉機版圖 攜手阿拉斯加航空啟動第二波聯營航班。(圖：星宇航空提供)

星宇航空與阿拉斯加航空自去年底起合作聯營 8 大航點，包括鹽湖城、聖地牙哥、鳳凰城、波特蘭、拉斯維加斯、達拉斯、丹佛及奧斯汀，本次新增的 12 個共掛班號航點包括自西雅圖出發至明尼亞波利斯、亞特蘭大、坦帕、安克拉治、羅利達拉姆、奧蘭多、華盛頓杜勒斯、堪薩斯市、費城、史波坎與波夕，以及自舊金山出發至紐華克。

星宇執行長翟健華表示，阿拉斯加航空一直都是星宇的重要合作夥伴，隨著雙方合作深化，共掛班號合作航點進入下一階段，這次的擴增不僅讓北美航網更加完整，也大幅提升行程彈性與轉機效率。

此外，星宇與阿拉斯加航空的會員里程合作，也讓 COSMILE 會員可以既有里程兌換阿拉斯加的航班。

星宇目標持續拓展國際版圖，並與更多航空業者簽訂客、貨運聯航協定。

星宇目前共飛航 29 個航點、33 條航線，除綿密的亞洲區域航網，版圖擴及北美洛杉磯、舊金山、西雅圖和加州安大略。