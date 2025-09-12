search icon



星宇航空拿下APEX 2026全球五星航空 躋身前7%頂尖行列

鉅亨網記者王莞甯 台北


全球知名航空乘客體驗協會 (APEX, Airline Passenger Experience Association) 近日舉辦 2026 APEX 大獎頒獎典禮，星宇航空獲頒「2026 全球五星航空」獎項 (2026 Five Star Global Airline)。

cover image of news article
星宇航空獲頒「2026全球五星航空」獎項。(圖：星宇提供)

此為星宇航空繼今年榮獲 SKYTRAX 五星航空殊榮後，再度獲得國際肯定，顯示星宇的成長受全球航空界矚目。


星宇說明，去年首度獲得 APEX 五星主要航空殊榮 (Five Star Major Airline)，隨著今年航網拓展與營運規模擴大，此次進一步獲全球旅客高度肯定，晉身「全球五星航空」(Five Star Global Airline) 行列。

星宇航空執行長翟健華表示，再次獲得 APEX 五星航空獎殊榮，深感榮幸，星宇始終致力提供旅客精品級的服務，並十分重視每位旅客的意見與回饋，這些回饋將成為改進與成長的燃料，推動設備及服務上不斷提升，未來將保持五星航空品質，帶給全球旅客舒適且安心的精品飛行體驗。 

APEX 五星航空評鑑是全球唯一依據旅客真實評價進行評選的航空獎項，今年搜集來自超過 600 家航空公司、百萬趟飛行旅程的旅客回饋，並由獨立第三方稽核公司認證，全球僅有 40 家航空公司獲得 APEX 的五星殊榮獎項，顯示星宇已躋身全球前 7% 頂尖航空公司的行列。 

星宇apex五星航空北美張國煒

