星宇航空拿下APEX 2026全球五星航空 躋身前7%頂尖行列
鉅亨網記者王莞甯 台北
全球知名航空乘客體驗協會 (APEX, Airline Passenger Experience Association) 近日舉辦 2026 APEX 大獎頒獎典禮，星宇航空獲頒「2026 全球五星航空」獎項 (2026 Five Star Global Airline)。
此為星宇航空繼今年榮獲 SKYTRAX 五星航空殊榮後，再度獲得國際肯定，顯示星宇的成長受全球航空界矚目。
星宇說明，去年首度獲得 APEX 五星主要航空殊榮 (Five Star Major Airline)，隨著今年航網拓展與營運規模擴大，此次進一步獲全球旅客高度肯定，晉身「全球五星航空」(Five Star Global Airline) 行列。
星宇航空執行長翟健華表示，再次獲得 APEX 五星航空獎殊榮，深感榮幸，星宇始終致力提供旅客精品級的服務，並十分重視每位旅客的意見與回饋，這些回饋將成為改進與成長的燃料，推動設備及服務上不斷提升，未來將保持五星航空品質，帶給全球旅客舒適且安心的精品飛行體驗。
APEX 五星航空評鑑是全球唯一依據旅客真實評價進行評選的航空獎項，今年搜集來自超過 600 家航空公司、百萬趟飛行旅程的旅客回饋，並由獨立第三方稽核公司認證，全球僅有 40 家航空公司獲得 APEX 的五星殊榮獎項，顯示星宇已躋身全球前 7% 頂尖航空公司的行列。
