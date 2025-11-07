鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 18:14

中信金控 (2891-TW) 今 (7) 日公告 2025 年 10 月自結，單月稅後純益 65.84 億元，累計前 10 月合併稅後純益 673.43 億元，創下歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS) 為 3.4 元。

中信金前10月賺進673億元創同期新高 EPS 3.4元。(鉅亨網資料照)

中信金表示，子公司中信銀行 10 月存放款業務維持穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後純益 47.35 億元。今年以來由於放款部位提升、淨利差擴大，且財富管理業務動能強健，淨利息及手續費收入均有雙位數成長，累計前 10 月稅後純益 467.92 億元，年增 15%，再次寫下歷史新高紀錄。

