新壽「新光華山金融中心」落成啟用 北市⻄區A級商辦新亮點

2025-11-07

「新光華山金融中心」落成啟用典禮圓滿結束，新光人壽董事⻑魏寶生（左）及新光人壽副董事⻑洪士琪（右）分別手拿鳳梨與蘿蔔合影，期盼租戶「好運彩頭旺旺來」。

台北市⻄區門戶計畫再添一大亮點！台新新光金控 (2887) 子公司新光人壽興建的 A 級商辦「新光華山金融中心」，於日前舉行落成啟用典禮，由新光人壽董事⻑魏寶生、副董事⻑洪士琪、總經理黃敏義共同出席剪綵，並邀請李祖原聯合建築師事務所建築師黃文旭、豐譽聯合工程公司創辦人賴悅顏、萬國法律事務所律師黃帥升、林同棪工程顧問公司資深副總經理黃弼僉等貴賓蒞臨。「新光華山金融中心」可望成為大型企業總部落腳台北⻄區國門的首選，不但為新光人壽挹注穩定租金收益，更可望為進駐的企業創造⻑期永續的品牌價值。

新光人壽董事⻑魏寶生致詞時表示，新光人壽⻑期深耕不動產領域，不僅追求穩健的投資報酬，更重視對城市環境的永續貢獻。「新光華山金融中心」作為新壽在不動產開發的又一項重要里程碑，正是以這樣的理念出發，打造兼具節能、舒適與高效的現代辦公環境，期望成為區域內標竿性的商辦大樓，讓優秀企業與新創團隊共同在此開創嶄新篇章，也期盼透過這座建築，讓更多人感受到新光人壽「穩健、創新、永續」的品牌精神。

‌



「新光華山金融中心」坐落於台北市中正區杭州北路 26 號，為新光人壽於 2018 年向國產署標下商用地上權後所開發的商辦大樓，地段優越且交通便捷，步行 5 分鐘內可抵達華山文創園區與捷運善導寺站，並串聯忠孝⻄路與捷運藍線，直通台北車站與雙子星計畫核心圈。周邊生活機能完善，涵蓋高端餐飲、藝文空間與綠意街廓，兼具國際視野與人文氣息；全案規劃地下 5 層、地上 21 層，提供 100 至 3,000 坪不等的彈性租賃面積選擇，建築設計著重單層大面積開放格局，空間配置靈活，利於多元業態規劃；高樓層辦公區還享有寬闊視野，可俯瞰都會綠意與藝文景致，提供兼具機能與品味的現代化工作環境。

「新光華山金融中心」採用單元式帷幕牆，不但大幅提升施工品質與安全，創造出獨特的斜線外觀，大樓設計也有層層向上、步步高升的意象，象徵企業追求永續創新的精神； 在建築規劃上，新光人壽導入 ESG 永續經營理念，積極響應政府綠電政策，打造節能環保新典範，全案預計取得銀級綠建築標章，全面降低營運碳排量，協助企業實踐永續承諾，塑造優質的企業品牌形象，可望滿足新創產業、中大型企業與跨國總部多元進駐需求。目前已陸續有營造工程、跨國設計、資訊科技等公司入駐，並有律師事務所及知名服飾品牌選擇在此開業，新壽歡迎各大企業預約參觀，搶先布局未來總部門戶。

新光人壽始終支持政府活化國有不動產及打造科技產業廊帶的政策，不動產投資及開發經驗豐富，並能提供優質的租賃及管理服務，於全台擁有 195 件不動產標的，全年度租金收益預估上看 51 億元。目前，新壽仍有南港轉運站大樓與高雄前金大樓正在興建中，前金大樓亦於日前完成上樑，皆預期將可於 2026 年竣工；新光南東大樓都更案也預計於 2028 年改建完工，相關資產增值行情可期，未來都將為新光人壽帶來⻑期穩定的租金收益。