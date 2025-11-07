〈智邦法說〉Q3獲利季增近6成 前三季EPS 32.18元 產品組合不利毛利率承壓

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-07 15:45

‌



網通廠智邦今 (7) 日召開法說會，智邦第三季稅後純益 78.2 億元，季增近六成，每股純益 14 元；累計前三季稅後純益 179.6 億元，年增 140%，每股純益 32.18 元；財務長陳芳儀表示，今年銷售的產品組合相對不利，導致毛利率受到壓縮。

智邦Q3賺78.2億元季增近6成 前三季EPS32.18元 產品組合不利毛利率承壓。(圖：shutterstock)

智邦表示，儘管第三季營收持續走強，產品組合變化，今年銷售的產品組合相對不利，導致毛利率受到壓縮，另外，在人事成本增加以及專案費用提升，營業利益率也同步下滑。

‌



智邦強調，在 AI 基礎建設需求持續擴張下，公司將專注於「卓越執行」(excellent execution)，以滿足快速成長的市場需求。

產品營收占比部分，網路交換器產品占 63%，年增 361%；乙太網路產品占 34%，年增 40%；而傳統交換器產品占比降至 2%；區域市場方面，美洲地區貢獻第三季營收的 81%，為最大市場；歐洲地區營收則呈現成長，智邦持續拓展全球布局。

智邦第三季營收 729.5 億元，季增 20%，年增 158.8%；毛利率 17.2%，季減 0.7 個百分點，年減 2.7 個百分點；營業利益 89.7 億元，季增 18.8%，年增 159.1%；營益率 12.3%，季減 1.1 個百分點，年持平；稅後純益 78.2 億元，季增 56%，年增 195.1%，每股純益 14 元。