鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-04 10:33

‌



網通廠智邦 (2345-TW) 受惠於 AI 伺服器與高速交換器題材，並被持續看好 2026 年動能將帶動業績成長，今 (4) 日股價開高走高，最高攻上漲停價 1180 元，創下歷史新高，成交量較前一日放大兩倍。

〈焦點股〉智邦明年AI業績動能看旺 早盤觸及漲停再創新高。(圖：shutterstock)

智邦的成長動能核心來自於 800G 網路交換器採用率快速上升，以及 AI 加速模組業務持續強勁。公司看好 AI 應用推動的資料流量激增，800G 傳輸速率的升級潮將延續至 2026 年，預期交換器明年佔營收比將攀升至中雙位數。在兩大主軸帶動下，公司預期 2026 年總營收仍將在高基期上再成長 23%。

