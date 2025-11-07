PCB鑽針供需吃緊 尖點1-9月稅後賺2.4億元EPS達1.69元
鉅亨網記者張欽發 台北
由於 AI 帶動 PCB 市場需求回升，PCB 製程鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 6 月起營收持續創新高，到 10 月營收 4.38 億元仍爲新高，尖點科技今 (7) 日公布最新財報獲利資訊，第三季稅後純益 1.09 億元，季增 39.6%，年增 60.2%；每股純益 0.77 元，1-9 月稅後純益 2.4 億元，年期增 52.4%；每股純益 1.69 元。
尖點科技 2025 年第三季營收為 11.69 億元，創新高，毛利率為 31.3%，較上季增加 1.9 個百分點，較去年同期增加 3.7 個百分點，第三季稅後純益 1.09 億元，季增 39.6%，年增 60.2%；每股純益 0.77 元
尖點 2025 年 1-9 月營收為 30.69 億元，毛利率為 29.1%，年增 3.3 個百分點，稅後純益 2.4 億元，年期增 52.4%；每股純益 1.69 元。
尖點受惠於 AI 伺服器與交換機等產業景氣持續暢旺，PCB 層數與材料規格提升，帶動公司 2025 第三季整體營運，其中高階鑽針需求成長，產能利用率達 95%，；鑽孔業務也因終端需求提升，相關營收較今年第二季及去年同期成長。本公司第三季也因鑽針與鑽孔稼動率同步提升及產品組合優化，加上持續管控費用，毛利率、營業利益率及稅後淨利率，都較前一季度及去年同期成長，歸屬母公司業主的稅後純益較前一季增加 40%。
尖點科技指出，展望第四季與 2026 年，依目前觀察主力客戶仍持續處於產業旺季擴增產能狀態，對於終端需求維持相對樂觀，尤其是 AI 伺服器及高速運算等相關應用客戶。尖點科技已於 2025 下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第一季全數到位，月產能將由 3100 萬支提升至 3500 萬支；2026 年新的擴產計畫持續積極規畫中。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 尖點林若萍：PCB鑽針供需缺口仍存在 加大力道擴充產能因應
- PCB鑽針廠尖點9月、Q3營收同創新高 持續擴產因應市場需求
- 〈熱門股〉AI伺服器刺激鑽針需求走揚 尖點周漲25%
- Q2毛利率29.44%創11季來新高 上半年EPS 0.91元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告