PCB鑽針供需吃緊 尖點1-9月稅後賺2.4億元EPS達1.69元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-07 18:00

‌



由於 AI 帶動 PCB 市場需求回升，PCB 製程鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 6 月起營收持續創新高，到 10 月營收 4.38 億元仍爲新高，尖點科技今 (7) 日公布最新財報獲利資訊，第三季稅後純益 1.09 億元，季增 39.6%，年增 60.2%；每股純益 0.77 元，1-9 月稅後純益 2.4 億元，年期增 52.4%；每股純益 1.69 元。

尖點科技總經理林若萍。(鉅亨網記者張欽發攝)

尖點科技 2025 年第三季營收為 11.69 億元，創新高，毛利率為 31.3%，較上季增加 1.9 個百分點，較去年同期增加 3.7 個百分點，第三季稅後純益 1.09 億元，季增 39.6%，年增 60.2%；每股純益 0.77 元

‌



尖點 2025 年 1-9 月營收為 30.69 億元，毛利率為 29.1%，年增 3.3 個百分點，稅後純益 2.4 億元，年期增 52.4%；每股純益 1.69 元。

尖點受惠於 AI 伺服器與交換機等產業景氣持續暢旺，PCB 層數與材料規格提升，帶動公司 2025 第三季整體營運，其中高階鑽針需求成長，產能利用率達 95%，；鑽孔業務也因終端需求提升，相關營收較今年第二季及去年同期成長。本公司第三季也因鑽針與鑽孔稼動率同步提升及產品組合優化，加上持續管控費用，毛利率、營業利益率及稅後淨利率，都較前一季度及去年同期成長，歸屬母公司業主的稅後純益較前一季增加 40%。