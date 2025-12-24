榮昌明年三大事業向上 營收估雙位數成長獲利增幅更優

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-24 18:23

連接線及網通廠榮昌 (3684-TW) 董事長陳家榮今 (24) 日表示，明年線材、天線、系統等三大事業都會成長，加上產品單價 (ASP) 提升，預計營收可望有雙位數成長、獲利表現則將更優。

榮昌董事長陳家榮。(鉅亨網記者彭昱文攝)

陳家榮表示，運算中心仰賴大量資訊進行計算，工業應用有很多量化內容是靠感測器在搜集訊號進行處理，隨著圖形處理運算能力的普及，影像處理在工業 IoT 及工業自動化會有更多的智能感測應用需求。

目前榮昌高頻與智能感測線材除了打進車隊管理系統外，也切入機械手臂應用；至於人形機器人，陳家榮認為，目前市場還在初期發展階段，實際落地應用並不多，商機真正發酵還需要一段時間。

在天線與天線系統方面，陳家榮表示，WIFI-7 應用從傳統行動裝置上線擴充到工業自動化控制，加上 5G 及低軌衛星 SD-WAN 應用快速普及，今年已經開始轉換，預計明年營收會更大。

次系統與無線準系統方面，榮昌則看好 AI 算力中心到智能工廠間的應用，低延遲及快速運算，無線準系統的應用朝多元發展，目前有個專案大單預計明年第二季啟動，將帶動營收表現。

整體而言，榮昌看好，目前幾個大客戶需求都還不錯、接單趨勢持續向上，預計明年第一季就會看到營收的成長性，全年將延續雙位數成長動能，且在營收規模擴大、產品單價提升下，獲利的增幅可望優於營收。